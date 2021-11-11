Глава ДНР рассказал о ситуации с коронавирусом в Республике

Денис Пушилин Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ходе Большого интервью Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ответил на вопрос о ситуации с коронавирусом в государстве.

- Так получилось, что ковид массированно вошел в нашу жизнь. Сейчас ни одна встреча знакомых и друзей не обходится без обсуждения ситуации с коронавирусом, - сказал Денис Владимирович.

Глава Республики заявил, что на сегодняшний момент есть легкие проблески того, что мы выходим на плато и ситуация может меняться в лучшую сторону.

- Это не может не радовать, - говорит руководитель ДНР. - У нас много ограничений, от которых мы хотели бы избавиться. У нас много проблем, связанные с тем, что наши родственники вынуждены проходить лечение в больнице, и, к сожалению, некоторые погибают. То количество жизней, которые уносит ковид, мы даже представить не могли. Это пандемия.

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