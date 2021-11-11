Большое интервью с Главой ДНР: 11 ноября Денис Пушилин ответит на вопросы журналистов в прямом эфире

Сегодня Денис Пушилин даст журналистам большое интервью. Фото: сайт Главы ДНР

В четверг, 11 ноября, в Донецке состоится большое интервью с Главой ДНР, в ходе которого Денис Пушилин ответит на любые вопросы журналистов, которые касаются текущей ситуации в Донбассе. Трансляция встречи будет проходить в прямом эфире на телеканале «ЮНИОН», посмотреть ее можно будет также в YouTube и социальных сетях.

Сообщается, что Глава государства ответит на вопросы представителей республиканских и зарубежных масс-медиа. Более недели они имели возможность присылать интересующие их темы руководителю Республики как в письменном виде, так и в формате видео.

Ответы на них прозвучат сегодня. Интервью с Денисом Пушилиным начнется ровно в 12.00.

Напомним, 6 июля Глава ДНР дал большое интервью «Комсомольской правде». Руководитель государства ответил на вопросы, которые интересовали жителей Республики на тот момент.

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