Как задать вопрос Главе ДНР Денису Пушилину?

11 ноября Глава ДНР даст большое интервью. ФОТО: АГ Главы ДНР
11 ноября 2021 года Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин даст большое интервью представителям республиканских и зарубежных средств массовой информации, в ходе которого ответит на любые вопросы, касающиеся текущей ситуации в Донбассе.
Свои вопросы вы можете задать письменно или в видеоформате до 7 ноября 2021 года включительно по ссылке https://denis-pushilin.ru/voprosy-ot-zhurnalistov/
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