ДНР и ЛНР требуют от Украины вернуть в переговорный процесс Виктора Медведчука

Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова. Фото: ombudsmandnr.ru

Представители Донецкой и Луганской Народных Республик требуют от Киева вернуть в переговорный процесс главу украинской политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Она отметила, что очередное заседание минской подгруппы по гуманитарным вопросам было вновь сорвано по вине украинской стороны. И снова - из-за деструктивного поведения киевского представителя Галины Третьяковой. Учитывая ситуацию, республики потребовали от Украины сменить переговорщика.

- ДНР и ЛНР выступили с требованием к украинской стороне вывести Галину Третьякову из переговорного процесса, заменив ее профессиональным и договороспособным представителем. Наиболее подходящей на эту позицию мы считаем кандидатуру политического и общественного деятеля Виктора Медведчука, который имеет успешный опыт работы на Минской площадке и проведения обмена удерживаемыми лицами, - сказала Дарья Морозова.

Читайте также

За Косяка ответите!

В Донецке акция в защиту захваченного ВСУ наблюдателя перешла в соцсети (подробнее)