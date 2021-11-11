В ЛНР за сутки скончались 16 человек, больных коронавирусом

Ежедневно в Республике регистрируют десятки летальных случаев от ковида Фото: Олег ЗОЛОТО

Ежедневно в Луганской Народной Республике регистрируют десятки летальных случаев от коронавируса. Не стал исключением и прошлый день. Пресс-служба Министерства здравоохранения Республики проинформировала, что за минувшие сутки также были зафиксированы несколько смертей.

- Зарегистрировали 16 летальных случаев, - сообщили в ведомстве.

В Минздраве отметили, что общее количество умерших с ранее подтвержденным диагнозом «COVID-19» за весь период пандемии составило 2665 человек. Всего за это время заразились коронавирусной инфекцией более 19,5 тысяч человек, из них 15246 уже полностью победили болезнь и были выписаны из медицинских учреждений. А 1743 человека все еще продолжают лечение в больницах.

Напомним, в Республике ужесточили карантинные меры. За соблюдением антиковидных мер следят работники полиции и санэпидемслужба. На днях они проверили соблюдение масочного режима в луганских маршрутках. На четырех пассажиров и водителя, не использовавших в общественном транспорте маски, были составлены протоколы.

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