В ДНР жители могут бесплатно пройти тест на коронавирус

Жители ДНР могут бесплатно пройти тест на коронавирус Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Донецкой Народной Республики могут пройти экспресс-диагностику COVID-19 в Центрах первичной медико-санитарной помощи по месту жительства в случае наличия у них клинических проявлений (насморк, повышение температуры, кашель, боль в горле, головная боль). Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- Экспресс-диагностика COVID-19 проводится на безоплатной основе, - говорится в сообщении Минздрава ДНР.

Напомним, что раннее выявление заболевания позволит оперативно оказать медицинскую помощь человеку, тем самым снизить риск развития у него тяжелых осложнений.

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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