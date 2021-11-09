В Луганске проверили соблюдение масочного режима в маршрутках

За соблюдением антиковидных мер следят работники полиции и санэпидемслужба. Фото: ЛИЦ

За соблюдением антиковидных мер в Луганской Народной Республике следят работники полиции и санэпидемслужба. Сегодня они провели совместный рейд, в ходе которого проверили, как граждане соблюдают масочный режим в общественном транспорте.

- Проверили 79 маршруток. Высадили четырех пассажиров без масок и составили на них протоколы. Тех, у кого не было при себе паспорта, полиция сопроводила в райотдел для составления протокола на месте и сверки личности. И на одного водителя, который был без маски, тоже был составлен протокол, - рассказали сотрудники Луганской городской СЭС.

Тем временем в ЛНР за прошедшие сутки зарегистрировали еще три десятка смертей пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом.

- Зарегистрировали 33 летальных случая, - рассказали в Минздраве.

По данным ведомства, общее количество смертей с начала пандемии COVID-19 в Республики выросло до 2611 случаев. За это время коронавирусом в ЛНР заболели 19360 жителей. Из них 1928 человек продолжают лечение в стационарах и на дому. А 14821 пациент уже выздоровел.

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