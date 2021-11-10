В ДНР не поступала вакцина от коронавируса для детей «Спутник М»

Вакцина "Спутник М" не поступала в ДНР Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой Народной Республике нет вакцины против коронавируса для подростков. Сообщения о ее наличии, распространяемые в социальных сетях, не соответствуют действительности. Об этом сообщили на официальном сайте ДНР.

- Такой препарат действительно разработан в Центре имени Гамалеи для вакцинации подростков, но в ДНР он не поступал, - говорится в сообщении.

Тем временем поставка вакцины простив коронавируса для подростков «Спутник М» в Республике ожидается в конце декабря.

- Мы сможем вакцинировать тех, кому еще не исполнилось 18 лет депутат молодежного парламента ДНР Валерия Павлова.

Прививку будут делать добровольно и только с согласия родителей.

Напомним, число пунктов вакцинации, где можно сделать прививку от коронавирусной инфекции, в Донецкой Народной Республике увеличили до 65. Сейчас кабинеты вакцинации есть в семнадцати городах и поселках

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Благотворители выплатят молодым медикам из отдаленных районов ДНР по 10 тысяч рублей в месяц

Это будет прибавка к основной зарплате (подробнее)