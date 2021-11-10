ВСУ обстреляли Спартак с применением 152-миллиметровых снарядов

ВСУ продолжают обстреливать. Фото: Фейсбук

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины один раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения в Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Отмечается, что под обстрел украинской армии попало село Спартак под Донецком.

В направлении населенного пункта было выпущено шесть 152-миллиметровых снарядов, - говорят в представительстве Республики в СЦКК.

Информация о жертвах среди мирных граждан и повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала.

Тем временем полномочный представитель ДНР на переговорах в Минске, министр иностранных дел Наталья Никонорова заявила, что все утверждения Киева о применении турецкого беспилотника Bayraktar для удара по позициям ополченцев являются фейком и подтверждения им нет

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