МИД ДНР: Киев не применял турецкий беспилотник Bayraktar для нанесения ударов по территории Республики

Украина уже использовала подобные летательные аппараты в зоне конфликта - но только с целью разведки и наблюдения. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все утверждения Киева о применении турецкого беспилотника Bayraktar для удара по позициям ополченцев являются фейком и подтверждения им нет. Об этом заявила полномочный представитель ДНР на переговорах в Минске, министр иностранных дел Наталья Никонорова.

- Случай боевого применения Bayraktar не подтвердился. По нашим данным, можно говорить о том, что все это - фейк, - заявила она.

Наталья Никонорова назвала сообщения о боевом применении беспилотника фейком. Фото: МИД ДНР

При этом руководитель внешнеполитического ведомства отметила, что раньше киевская армия уже использовала такие беспилотники на Донбассе - но только для наблюдения и разведки. Летательные аппараты подобного типа никогда не пересекали границ ДНР.

Напомним, генеральный штаб Вооруженных сил Украины утверждает, что украинские военные 26 октября впервые применили на Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar. И что военнослужащие руководствовались приказом главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

ВСУ даже опубликовали кадры, снятые с дрона. По информации украинской стороны, беспилотник сработал возле подконтрольного Киеву населенного пункта Гранитное на южном направлении. Якобы от сброшенного его посредством боеприпаса была уничтожена артиллерийская установка ДНР.

О факте вторжения крылатого лазутчика в воздушное пространство Республики говорили и ополченцы. Правда, о результатах какой-либо бомбежки речи не шло.

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