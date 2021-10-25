ВСУ продолжают препятствовать ОБСЕ

ВСУ продолжают блокировать работу ОБСЕ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Солдаты вооруженных формирований Украины блокировали работу беспилотника наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе Золотого. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- В районе населенного пункта Золотое мобильная группа 20-го батальона радиоэлектронной борьбы с помощью станции «Буковель-АД» осуществляла подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ в целях недопущения вскрытия наблюдателями размещенной в данном районе военной техники, - говорится в сообщении.

Тем временем, в Донецке акция в защиту захваченного ВСУ наблюдателя перешла в соцсети. Только эпидемия ковида помешала дончанам митинговать возле офиса наблюдателей ОБСЕ и требовать освобождения пленного наблюдателя Андрея Косяка

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