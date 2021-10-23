«Наблюдатели ОБСЕ мониторят отвратительно»: Юлия Чичерина раскритиковала миссию и спела для протестующих в Донецке

Российская рок-певица Юлия Чичерина с начала войны в Донбассе открыто поддерживает жителей республик Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

РОССИЙСКАЯ ПЕВИЦА ПРИЗВАЛА ПОДДЕРЖАТЬ АКЦИЮ

Сегодня, 23 октября, российская рок-певица Юлия Чичерина выступила под окнами офиса ОБСЕ в Донецке. Она исполнила несколько песен в поддержку наблюдателя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка, которого украинские боевики захватили в районе пропускного пункта «Золотое» 13 октября.

Протестующие в один голос требуют от международных наблюдателей добросовестного выполнения своих обязанностей Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Днем ранее российская певица через свой телеграм-канал пригласила всех неравнодушных к судьбе Андрея Косяка поддержать протестующих у здания ОБСЕ.

Все это время под стенами офиса миссии разбит палаточный городок. Сейчас несколько сотен дончан пытаются достучаться до совести международных наблюдателей, чтобы те предприняли конкретные шаги для освобождения захваченного Косяка.

Российская рок-певица Юлия Чичерина с начала войны в Донбассе открыто поддерживает жителей республик Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Российская рок-певица Юлия Чичерина с начала войны в Донбассе открыто поддерживает жителей республик Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Перед протестующими со ступенек офиса ОБСЕ Юлия Чичерина спела «Пожалуйста пусть больше никто не умрет», «Добровольческую» («Свистели пули над степями, палили танки мужики») и «На Передовой» («Мы не вздрогнем от обещания ада»).

Российская рок-певица Юлия Чичерина с начала войны в Донбассе открыто поддерживает жителей республик Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Протестующие в один голос требуют от международных наблюдателей добросовестного выполнения своих обязанностей Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Российская рок-певица Юлия Чичерина с начала войны в Донбассе открыто поддерживает жителей республик Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Наблюдатели ОБСЕ выполняют свою функцию в Донбассе отвратительно, - дала свою оценку работе миссии певица после выступления.

С начала войны в Донбассе Юлия Чичерина неоднократно выступала в поддержку жителей республик. В последний раз она приняла участие в митинге по случаю шестой годовщины освобождения Дебальцево, который прошел в феврале этого года.

И ЗАПАД БУДЕТ РЕАГИРОВАТЬ ПО-ДРУГОМУ

Собравшиеся под офисом ОБСЕ держали плакаты «Позор ОБСЕ! Откройте глаза», «Свободу Андрею Косяку!!!». Протестующие ждут действенных мер и заинтересованного участия в разрешении ситуации с захватом украинскими боевиками офицера ЛНР в СЦКК.

Протестующие в один голос требуют от международных наблюдателей добросовестного выполнения своих обязанностей Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Протестующие в один голос требуют от международных наблюдателей добросовестного выполнения своих обязанностей Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Высшим правом человека является право на жизнь и право на свободу. Мы хотим, чтобы Андрей был освобожден и как можно быстрее вернулся к своим родным, которые его ждут, - сказала пришедшая на митинг по зову сердца дончанка Виктория.

Некоторые задавались вопросом:

- Если наблюдатели не справляются, то какой смысл им здесь находиться?

Но большинство протестующих были менее категоричными.

- Будьте объективны, будьте правдивы! Если станете это делать, то и Запад будет реагировать иначе, - говорили они.

Российская рок-певица Юлия Чичерина с начала войны в Донбассе открыто поддерживает жителей республик Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Луганской Народной Республике уверены, что ОБСЕ способствует сокрытию доказательств похищения Андрея Косяка. По данным представительства Республики в СЦКК, у наблюдателей миссии должно быть видео с похищением (в районе пропускного пункта «Золотое» они проводили видеомониторинг), но оно до сих пор не обнародовано.

Более того, в отчетах миссии о пленном говорят не как о наблюдателе Совместного центра, а называют «членом вооруженного формирования». Таким образом, ОБСЕ содействует дальнейшим террористическим действиям Украины в отношении жителей Народных Республик.

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