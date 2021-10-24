За Косяка ответите!

Протестующие в один голос требуют от международных наблюдателей добросовестного выполнения своих обязанностей Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Только эпидемия ковида помешала дончанам митинговать возле офиса наблюдателей ОБСЕ и требовать освобождения пленного наблюдателя Андрея Косяка.

В столице ДНР с 15 октября продолжался митинг в защиту наблюдателя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка, которого не отпускают из украинского плена. Напомним, что его захватили 13 октября во время обычного патрулирования на нейтральной полосе между войсками Украины и ЛНР.

Кроме того, митингующие требовали от международных наблюдателей не закрывать глаза на преступления солдат ВСУ. Также традиционно ставился вопрос – почему, фиксируя обстрел населенного пункта Республики, миссия ОБСЕ в отчете не указывает – стреляли украинские артиллеристы (вместо «огонь велся с такого-то направления») или работал беспилотник ВСУ.

Протестующие в один голос требуют от международных наблюдателей добросовестного выполнения своих обязанностей Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Российская певица призвала весь мир поддержать протест

23 октября российская рок-певица Юлия Чичерина выступила под окнами гостиницы Park Inn в Донецке, где находится офиса миссии ОБСЕ. С середины октября там был разбит палаточный городок митингующих, по утрам наблюдателей будили громкой музыкой «утренней зарядки», показывали фильмы о войне на Донбассе и т.п.

В общем, пытались достучаться до совести (и глаз, поскольку их регулярно обвиняют в слепоте) международных наблюдателей, чтобы те предприняли конкретные шаги для освобождения захваченного Андрея Косяка.

Перед протестующими со ступенек офиса ОБСЕ Юлия Чичерина спела «Пожалуйста пусть больше никто не умрет», «Добровольческую» («Свистели пули над степями, палили танки мужики») и «На Передовой» («Мы не вздрогнем от обещания ада»).

- Наблюдатели ОБСЕ выполняют свою функцию в Донбассе отвратительно, - дала свою оценку работе миссии певица после выступления.

Во время концерта митингующие держали плакаты «Позор ОБСЕ! Откройте глаза», «Свободу Андрею Косяку!!!».

Юлия Чичерина раскритиковала миссию и спела для протестующих в Донецке Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Высшим правом человека является право на жизнь и право на свободу. Мы хотим, чтобы Андрей был освобожден и как можно быстрее вернулся к своим родным, которые его ждут, - сказала пришедшая на митинг дончанка Виктория.

Некоторые задавались вопросом:

- Если наблюдатели не справляются, то какой смысл им здесь находиться?

Но большинство протестующих были менее категоричными.

- Будьте объективны, будьте правдивы! Если станете это делать, то и Запад будет реагировать иначе, - говорили они.

Российская рок-певица Юлия Чичерина с начала войны в Донбассе открыто поддерживает жителей республик, для многих она стала как родная.

Протестующие в один голос требуют от международных наблюдателей добросовестного выполнения своих обязанностей Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Ковид вносит свои правки

В тот же день к протестующим пришел глава городской администрации Донецка Алексей Кулемзин. Он предложил свернуть палаточный городок и продолжить акцию в социальных сетях.

- Вам удалось достичь результата – миссия ОБСЕ начала взаимодействовать с нами. Судьбой нашего товарища Андрея Косяка будут заниматься МИДы РФ и ДНР», - сказал мэр.

По словам градоначальника, перевести протестную акцию в режим онлайн необходимо для соблюдения карантинных мер на фоне роста заболеваемости COVID-19.

Напомним, что 23 октября Глава ДНР Денис Пушилин своим указом ужесточил антиковидные ограничения ДНР: массовые акции и соревнования запрещены, посещение культурных учреждений ограничено.

МНЕНИЕ

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко: ОБСЕ наблюдает плохо, но альтернативы им пока нет

- Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ у нас возмущаются с 2014 года. Я хорошо помню, как у каждого еще работающего под украинскими обстрелами магазинами «Оптика» висело объявление – «Сотрудникам ОБСЕ скидка». И символическое изображение темных очков – как у крота из мультфильма «Дюймовочка».

Однако дело в том, что, хотя ОБСЕ наблюдает плохо, но альтернативы им пока нет. Отчет миссии – международный документ. На него можно ссылать в международных переговорах и научных исследованиях. Ну прогоним их – и дальше что? Мир продолжит смотреть на войну глазами иностранных корреспондентов из Киева?

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