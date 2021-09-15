Дневник журналиста «КП», заболевшего коронавирусом: Температура не сбивалась неделю, в груди припекало солнце

В палаты к больным медики заходят в защитным костюмах Фото: Артем КИЛЬКИН

Повышение температуры тела для меня никогда не было проблемой. Гриппом никогда не болел (по крайней мере, так я считал), а ОРВИ легко переносил на жаропонижающих чаях за несколько дней. Но не в этот раз.

Несмотря на удаленный режим работы (а на такой в начале пандемии головной офис перевел свои редакции), жизнь била ключом. В конце августа предстояло проделать много работы.

«В груди припекало солнце»

13 августа я ставил новости на сайт и мне было жарко. Казалось, в груди припекает солнце. Сам себе не поверил, когда вслух произнес: «Пневмония». При вдохе я отчетливо ощущал пылающий очаг. Но как такое возможно? Разве воспаление легких можно ощущать? Градусник показал невысокую температуру: 37,5 градусов. Во время дежурства я сделал даже больше, чем обычно.

Через три недели лечения Роман снова полон сил Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

А уже на следующий день вплотную взялся за лечение. Пару дней пил жаропонижающий чай, который когда-то назначал врач «скорой». В то, что у меня COVID-19 (а маску я носил всегда), до последнего не верилось. Ведь температура появилась не в одночасье. До этого два дня чуть знобило, как при банальной респираторке.

Затем принимал сильный антибиотик вместе с широкого спектра действия противовирусным препаратом. Но не тут-то было! 19 августа вдобавок к державшейся температуре стал сильно кашлять, и позвонил своему участковому терапевту. Однако врач принимала лишь на следующий день. А ее помощница сказала, что они сейчас всех направляют в 21-ю больницу, что на Октябрьском. Ехать в прифронтовой поселок совсем не хотелось, поэтому отправился в одну из госпитальных баз в центре города. Благо, она буквально через несколько остановок. «Послушают легкие, если нужно, сделают рентген, выпишут лекарства и отпустят домой», - думалось мне.

Тщетно перенюхал все кофе

Дорога в больницу Вишневского мне показалась вечностью. Мучала жажда. В санпропускнике дежурная врач меня очень тщательно опросила и померяла уровень содержания кислорода в крови. 90 процентов - это минимально допустимый (если меньше, то госпитализируют в реанимацию, где подключают к кислородной точке). Я не чувствую запахов, а вся еда кажется пресной.

Сразу же меня положили в инфекционное отделение. Оказался в пустой палате с четырьмя койками. Выбрал место возле большого окна. Выходить нельзя, дверь закрывают снаружи на засов. Из удобств - туалет и душ в смежной комнате, за стеной которой я лежу.

Неожиданно в палате появилась медсестра. Чтобы сбить мне температуру, она сделала укол, после чего взяла мазки на ковид.

Санстанция выявила коронавирус

В пятницу утром сказали надеть медицинскую маску и отвели на рентген легких. Однако снимок не прояснил картины. Затем меня повели на компьютерную томографию (КТ). И тут зазвонил телефон. Звонили из санстанции (в их лаборатории из мазков выделили COVID-19), спрашивали, когда я был в редакции, а узнав об удаленке, вопросов больше не задавали.

Не прошло и получаса, как в палате появилась лечащая врач. Она рассказала, что на КТ обнаружили двухстороннее воспаление легких в начальной стадии. На мой вопрос, могу ли я его ощущать, ответила, что вирусные пневмонии пациенты нередко сами диагностируют.

Инфекционист назначила терапию согласно ВОЗовскому протоколу лечения ковида. Мне ставят капельницы с пол-литровыми флаконами антибиотика последнего поколения, который был специально разработан для борьбы с COVID-19. И тут же в вену вводят коктейль из разных инъекций, в том числе второго антибиотика.

Вечером обязательно делают укол для разжижения крови. Лежать можно только на животе, чтобы альвеолы легких максимально наполнялись кислородом. С коронавирусом шутки плохи.

Из реанимации стали переводить пациентов

В палату перевели из реанимации 57-летнего Константина из Старобешево. Там он был три недели под аппаратом искусственной вентиляции легких. Константин оказался предпринимателем, вместе с сыном (а он усыновил сироту) торгует мясом на рынке. В его хозяйстве несколько сот свиней.

А во вторник из реанимации перевели еще одного пациента.

- Она меня чуть не угробила! - возмущается житель Горловки Вадим, закатывая в палату кислородный концентратор. - Неделю лечился у терапевта, пока не стал задыхаться. Пройду метр и останавливаюсь - воздуха не хватает. «Да вы таблеток не пьете», - «не слышала» его врач в поликлинике. Откуда она это взяла? А лекарства-то выписала такие, какими еще в СССР лечили. Ночью во время приступа удушья жена вызвала скорую, и меня с высокой температурой привезли сюда. В реанимации разрешали лежать исключительно на животе. Удобств никаких: справляли нужду и мылись при всех. Медбратья с нами не вступали в разговоры, зато ставили капельницы и делали уколы строго по часам. Может, поэтому и жив.

Вадим работает охранником в одной из сети супермаркетов Горловки. На второй день пребывания в палате он узнал, что коронавирусом заболела даже управляющая магазином.

…Медсестры ставят капельницы и делают уколы, что называется, кавалерийскими наскоками. За несколько дней количество госпитализированных в отделении выросло с тридцати до сорока человек. Мужчин одной из палат перевели в соседние, чтобы освободить ее для женщин.

Вечером пациенты спорят, откуда взялся коронавирус: «Виной всему - змеи с летучими мышами в далеком Ухане? Или COVID-19 просочился из китайской, а может, американской секретной лаборатории?»

Медики уверены в искусственном происхождении коронавируса. «Еще недавно у нас лежали одни пенсионеры, - вспоминают они. - Казалось, это неспроста: будто кому-то не хотелось этим людям платить пенсии».

По второму кругу не заразят

Костю с «богатырской насыщенностью крови кислородом» выписали в пятницу, а на его место в тот же день положили Александра. Работник одного из госпредприятий уверяет, что сначала простудился под кондиционером, а уже потом подхватил коронавирус. «Свеженький», как его называют медсестры, прибыл прямо из дома.

- Не заразит ли?! - волнует всех в палате, когда он вскакивает посреди ночи и начинает безудержно чихать.

Утром его мучает кашель, и он подолгу не выходит из ванной.

- Пациентов сортируем. Никто никого по второму кругу не заразит, - успокаивают нас медики.

Александр долго не может привыкнуть к больничному режиму. В первую же ночь он выбил дверную лутку и вышел покурить в коридор. На следующий день лутку в палате демонстративно забили гвоздями.

...У Александра не смолкает телефон. Он заметно нервничает - говорит, «на работе шерстит санстанция». Всех опрашивают, и если на предприятии обнаружат очаг COVID-19, закроют на время проведения дезобработки. Такой у них приказ.

Иммунитет нужно повышать

Ура! Из санстанции пришли результаты анализов: у меня уже нет коронавируса. Однако после курса лечения температура тела повышается до 37,5 градусов. Врачи говорят, так бывает - необходимо повышать общий иммунитет организма.

- Есть ли в больнице лекарства? - спрашивают знакомые.

За это время близкие купили мне препаратов на более чем 25 тысяч рублей. Но лечение обошлось бы еще дороже, если бы не бюджетные препараты. В госпитальной базе бесплатно делали уколы второго антибиотика, гормона роста, жаропонижающего и отхаркивающего лекарства.

Благодаря тому, что обратился за медицинской помощью вовремя, у меня не было дыхательной недостаточности (а это настоящий бич ковидного воспаления легких). Спасибо всем медицинским работникам, кто помог поправиться. Правда, вышел из больницы, а чувствую себя плохо - нужно время на адаптацию. Врач говорит, что это последствия коронавируса. Радует, что, как и раньше, дышу полной грудью, а количество кислорода в крови - теперь максимальное. Когда можно будет, обязательно привьюсь.

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