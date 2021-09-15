Коронавирус в ДНР, последние новости на 12 сентября 2021 года: За все время от Covid-19 выздоровели больше 49 тысяч человек

За сутки в Республике у 236 человек выявили пневмонию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За все время коронавирус в ДНР выявили у 60 871 человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- 14 сентября проведено 977 исследований, из них выявлено 375 случаев заболевания и у 37 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

На сегодня в Республике на лечении от COVID-19 (стационарном и амбулаторном) 7 389 пациентов, выписаны – 49001 человек, летальных случаев – 4481.

За сутки в Республике у 236 человек выявили пневмонию.

- Это на 60 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 160. Всего на лечении 2857 пациентов с пневмониями, из них 968 - на кислородной поддержке (плюс 94 за сутки), - говорится в сообщении Минздрава.

Всего с 18 марта 2021 года выявлено 2255 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения ДНР настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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