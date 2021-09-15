От коронавируса в ЛНР за сутки умерли 20 человек

За все время коронавирус в ЛНР выявлен у 19 671 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

От коронавируса в ЛНР за сутки умерли двадцать человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Республики.

- С начала пандемии медики зарегистрировали 1 072 случая смерти пациентов, у которых диагностирован COVID-19, - говорится в сообщении Минздрава.

За все время коронавирус в ЛНР выявлен у 19 671 человека. Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 8 248 человек.

Для недопущения распространения COVID-19 власти ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы государственных органов, предприятий, учреждений и транспорта.

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