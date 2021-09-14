Защитники ЛНР не виноваты в гибели бойца ВСУ при строительстве бани для капеллана

Один из силовиков скончался по дороге в госпиталь. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Военнослужащий 17-го батальона 57-й бригады ВСУ погиб, еще один лишился ног в результате детонации неизвестного взрывного устройства при строительстве бани для капеллана. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Происшествие случилось при возведении бани для капеллана Маличевича в районе села Крымское. Во время работ по приказу начальника штаба 17-го батальона 57-й бригады Пономаренко при копке ямы под фундамент в результате детонации неизвестного взрывного устройства получили ранения двое военнослужащих подразделения, - сказал Филипоненко.

Один из силовиков скончался из-за попадания осколка в легкое, а второму при оказании врачебной помощи в военном госпитале Северодонецка ампутировали обе ноги.

По просьбе командира 17-го батальона Недасиковского начальник штаба бригады Охрименко исказил обстоятельства происшествия и причиной потерь указал осколочные ранения, полученные в результате обстрела со стороны Народной милиции ЛНР.

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