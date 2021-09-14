По обстрелами ВСУ оказались Желобок, Золотое, Первомайск и Калиново

Огонь по городам и поселкам велся из гранатометов – в том числе автоматического гранатомета АГС-17. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили «режим тишины» на линии соприкосновения с ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Желобок, Золотое-5, Первомайск и Калиново. Огонь велся из гранатометов АГС-17, РПГ-7, СПГ-9, миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Также ВСУ выпустили две противотанковые управляемые ракеты (ПТУР).

Тем временем, ВСУ рассматривают для тестовых боевых вылетов украинских ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) промышленные объекты Республики. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

Для этого 11 сентября в зону ответственности 79-й бригады прибыла группа специалистов с целью проведения тестовых боевых вылетов поступивших в бригаду образцов БПЛА и обучения операторов БПЛА разведроты соединения высокоскоростным полетам до 90 километров в час.

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Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР (подробнее)