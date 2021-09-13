Украинская армия разместила вооружение в жилом квартале Донбасса. Фото: штаб ООС

Вооруженные формирования Украины продолжают размещать вооружение вблизи жилых домов на подконтрольной им территории Донбасса, тем самым подвергая опасности мирных жителей. В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили об очередном факте нарушения со стороны киевских силовиков.

По данным оборонного ведомства ЛНР, армия Украины разместила бронетехнику в жилом районе села Передельское Станично-Луганского района.

- В зоне ответственности 79-й бригады отмечено размещение трех бронетранспортеров БТР-80 в жилом районе населенного пункта Передельское, - сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

Тем временем, Народная милиция Донецкой Народной Республики открыла ответный огонь по позициям вооруженных формирований Украины, с которых утром 13 сентября велся обстрел пригорода Ясиноватой

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