В результате украинских обстрелов жители Страромихайловки уже пятый день остаются без электричества

Жители Старомихайловки остаются без электричества уже пятый день
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины жители поселка Старомихайловка, что на западе Донецка, остаются без электричества. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Донецкой Народной Республики.
- Без электроснабжения остались 1350 абонентов частного сектора. Со стороны Украины не подтверждена безопасность проведения восстановительных работ, - говорится в сообщении.
Отмечается, что энергоснабжение было нарушено с 9 сентября в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины.
- Питающая поселок подстанция находится в непосредственной близости к линии разграничения, что затрудняет доступ к ней энергетиков, - сказали в МЧС ДНР.
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