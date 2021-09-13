В результате украинских обстрелов жители Страромихайловки уже пятый день остаются без электричества

Жители Старомихайловки остаются без электричества уже пятый день Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины жители поселка Старомихайловка, что на западе Донецка, остаются без электричества. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Донецкой Народной Республики.

- Без электроснабжения остались 1350 абонентов частного сектора. Со стороны Украины не подтверждена безопасность проведения восстановительных работ, - говорится в сообщении.

Отмечается, что энергоснабжение было нарушено с 9 сентября в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины.

- Питающая поселок подстанция находится в непосредственной близости к линии разграничения, что затрудняет доступ к ней энергетиков, - сказали в МЧС ДНР.

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