Утром 13 сентября ВСУ обстреляли Ясиноватую и Горловку

ВСУ не прекращают обстрелы. Фото: штаб ООС

Утром 13 сентября вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу пригород Ясиноватой и окраину Горловки. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Обстрел района села Васильевка (Ясиноватая) отмечен в 7.10 по местному времени. Огонь велся со стороны подконтрольной войскам Украины части села Верхнеторецкое. Выпущено 15 мин калибром 82 миллиметра, - говорится в сообщении.

Также утром был обстрел из БМП-1 и поселка Озеряновка на окраине Горловки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский: «Самая главная цель сейчас - рост благосостояния наших граждан»

Председатель Комитета НС ДНР по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям рассказал о переменах, на пороге которых стоит Республика (подробнее)