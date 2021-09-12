Депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский: «Самая главная цель сейчас - рост благосостояния наших граждан»

Владислав Бердичевский стал новым представителем общественности в политической группе на Минских переговорах Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Владислав Бердичевский, пожалуй, один из немногих, кто был среди политических активистов с самого начала событий в Донбассе. Не выжидал в сторонке, куда подует ветер, не уехал, не разочаровался. Кому, как не ему, знать о настроениях дончан в Республике?

- Владислав, недавно мы отметили День освобождения Донбасса. Весь город - в красочных баннерах с поздравлениями. А на душе диссонанс, когда видишь сводки непрекращающихся обстрелов. Какие чувства у вас?

- И у меня диссонанс, наш день освобождения еще впереди. Надеюсь, что мы дождемся его. Но, как видим, когда были подписаны Минские соглашения, мы втянулись в эту окопную войну и до сих пор находимся в этом состоянии. А наше стремление неукоснительно выполнять Минские соглашения, действовать в рамках международного права не уберегло нас ни от обстрелов, ни от гибели наших военных и гражданского населения. Пора с этим заканчивать и ставить на место тех, кто пытается нас «освободить». Россия не раз говорила о последствиях перехода «красных линий». Они Украиной давно перейдены, строятся натовские базы на границе с РФ, перекрывается вода населению Крыма, обстреливается Донбасс, нарушаются прописанные договоренности. Пора не только озвучивать намерения.

Удивительно, но даже в этих условиях мы развиваемся. Гости Донецка порой удивляются, что мы восьмой год живем в условиях войны, настолько город ухожен. Но самое главное, мы не допустили к себе нациствующих молодчиков. У нас нет того дикого беспредела, который царит на Украине. Кстати, преступность там выросла до того, что в центре Киева грабят представителей ООН. А мы относительно спокойно живем в родном городе, который, по их словам, мы сами же и «оккупировали».

Здесь, на обстреливаемых окраинах, о Минске лучше не вспоминать Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- При этом усталость дончан крайне высока. Ждать ли людям каких-то изменений к лучшему?

- Что-то подсказывает мне, что если какие-то перемены и произойдут, то ближе к зиме. Это не инсайд, это мое внутреннее ощущение. Не может продолжаться бесконечно этот бред украинской контактной группы об отказе от Минских соглашений, который с готовностью гордо тиражируют их СМИ.

Что касается жизни в наших Республиках, то вы знаете, что между ДНР и ЛНР была подписана декларация о сотрудничестве. Вскоре мы все станем свидетелями изменений. Уже в середине сентября будут подписан договор, подразумевающий четыре свободы. Это свобода передвижения людей, капиталов, услуг и товаров. То есть, исчезнут граница и таможня между ДНР и ЛНР. В данный момент завершается синхронизация всего законодательства между ДНР и ЛНР. И Народный Совет сейчас работает, чтобы ускорить эту синхронизацию. А вообще вся законодательная база будет соответствовать федеральному законодательству.

Город продолжает жить Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Это как-то отразится на правилах пересечения нашими гражданами границ с Украиной? Ведь, насколько я знаю, у ЛНР с Украиной границы открыты.

- Режим работы границ с Украиной пока меняться не будет. Сейчас из ДНР на Украину и в обратном направлении можно попасть по разрешению штаба «Здоровое движение», при наличии прописки на украинской территории. Пункт пропуска, как и прежде, работает дважды в неделю. Я не видел, чтобы отказывали людям по медицинским показаниям, да и по воссоединению семьи. Летом, конечно, был очень большой поток граждан, сейчас он уменьшился.

- Уже скоро у жителей ДНР, получивших российское гражданство, появится возможность проголосовать на выборах в Госдуму РФ. Как оцениваете подготовку к ним?

- Сам факт нашего участия - это уже большой шаг и сделано за короткий срок очень много. Проголосовать на выборах можно будет, как дистанционно, воспользовавшись электронным голосованием, так и непосредственно выехав на территорию РФ. Для этого будет предусмотрен транспорт. По данным ЦИК, немало людей зарегистрировались для дистанционного голосования в Ростовской области. Она вторая по численности после Москвы, где зарегистрировались порядка 1,5 млн человек. В Ростовской – 200 тысяч человек, а следующий идет Крым. Там - 50 тысяч. Так что наши граждане – значительная сила. Агитацию я вести не буду. Но каждый уже мог определиться с кандидатами. Я буду голосовать за тех, кто с самого начала был с Донбассом и поддерживал нас.

- Недавно сеть облетел провокационный ролик Янины Соколовой, где она просит детей ответить, кто такой Путин и что такое Россия, а те отвечают, что это «ворог и агрессор». Понятно, что это постановка и все же. Не считаете ли вы, что мы теряем поколение и не только на Украине, но и в оставленном Донбассе?

- Да, там нет уже ни одной русской школы. И молодое поколение мы уже потеряли. Как у нас, так и на той стороне в этом году пошли в школу дети, которые родились в начале войны. Хотя некоторые отважные представители среднего поколения, живущие на оккупированном Донбассе, не боятся сказать прямо, что они думают о своих «вызвольныках». Это наша опора. Если они авторитет для своих детей, то этим мальчишкам и девчонкам мозги так просто не промоешь.

А вообще вся глобальная политика сейчас действует ситуационно. Никто ведь не думал, что такое произойдет с Афганистаном? Поэтому какие-то режимы могут рухнуть в один день и вся картина мира резко изменится.

В центре города ничего не напоминает о войне Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Какие ближайшие перспективы у жителей ДНР?

- Курс, озвученный недавно Главой ДНР, будет направлен на экономическое развитие Республики. Средняя зарплата через пару лет достигнет 35 тысяч рублей, минимальная пенсия – от 12 тысяч рублей. И это не просто лозунги. Сейчас нашими ведомствами согласовываются дорожные карты по социальным и экономическим программам. Там будут прописаны реальные цифры, сколько и на что будет потрачено, какие средства и ресурсы будут задействованы.

Нам нужно выйти по уровню жизни впереди Украины. Это первоочередная задача. Холодильник побеждает телевизор. Пропаганда мира потребления сделала свое дело. И, я думаю, если бы заинтересованные силы организовали майдан лет так через десять, то противостоять ему было бы некому. Среднее и пожилое поколение было бы уже не в силах, а молодежь сейчас инертна и аполитична. Это и было целью всего западного мира – получить идеального обывателя.

Мы - русский Донбасс и так было всегда Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Возможно, развитие экономики хоть как-то повлияет на отток специалистов, да и не только специалистов, из Республики? Ведь не секрет, что молодежь получает дипломы и смотрит в сторону России.

- Хорошо, с одной стороны, что наше образование ценится, но у нас, действительно, огромный дефицит кадров. Причем по всем фронтам – и в промышленности, и в медицине, и в педагогике. Именно поэтому сейчас самая первая задача – поднять уровень жизни наших людей. Будут разрабатываться программы поддержки молодых специалистов, обеспечения их жильем и т.д. А те, кто обучался на бюджете, будут обязаны отработать какое-то время в Республике. И я считаю это правильно. Такая практика была раньше, государство потратило деньги на твое образование, будь добр отработать долг.

- Какие еще перемены ждут граждан Республики, о которых можно уже сказать вслух?

- В Минских соглашениях есть одна из позиций о том, что в Донбассе должна быть восстановлена банковская сфера, а также налажены ранее нарушенные банковские связи. Как известно, официальный Киев за семь лет ничего не предпринял в этом плане. Поэтому вскоре все, что прописано в дополнительных мерах, а точнее, в их экономической части, будет сделано без участия Украины.

К Дню освобождения Донбасса город украсили баннерами Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Наши люди были долгое время лишены банковской системы. А потому задача государства – хотя бы немного облегчить их жизнь, в том числе, и предоставить возможность полноценно пользоваться банковской системой. Вскоре последуют серьезные изменения в этой сфере.

В целом, мы видим, что интеграция с Россией продолжается. Возьмем ту же паспортизацию. Когда-то горячие головы говорили, зачем этот паспорт ДНР, это просто бумажка? А теперь, посмотрите, какие очереди, чтобы его получить! Связаны они, прежде всего, с проверкой личности граждан и поток настолько велик, что системе не так просто справиться с ним. Но без этой проверки – никак. В день паспорт ДНР получает порядка одной тысячи человек, паспорт гражданина РФ – 600 человек. На сегодня паспорта ДНР получили почти 800 тысяч граждан, паспорта РФ – более 310 тысяч. И, я думаю, рано или поздно, количество перерастет в качество со всеми следствиями этого качества.

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