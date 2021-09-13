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Политика13 сентября 2021 12:46

Военнослужащие ДНР открыли ответный огонь по позициям ВСУ, с которых велся обстрел Ясиноватой

Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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НМ ДНР открыла ответный огонь

НМ ДНР открыла ответный огонь

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Народная милиция Донецкой Народной Республики открыла ответный огонь по позициям вооруженных формирований Украины, с которых утром 13 сентября велся обстрел пригорода Ясиноватой. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

- В связи с безуспешными попытками задействовать координационный механизм для прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины, с целью защиты жизни и здоровья населения Республики в соответствии с пунктом «е» и «д» Мер по усилению РПО подразделения НМ были вынуждены открыть ответный огонь из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения для подавления огневой активности противника, - говорится в сообщении.

Напомним, что обстрел района села Васильевка (Ясиноватая) отмечен в 7.10 по местному времени. Огонь велся со стороны подконтрольной войскам Украины части села Верхнеторецкое. Выпущено 15 мин калибром 82 миллиметра

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