Старомихайловка обесточена после обстрела ВСУ

Без света остались 1350 абонентов Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В поселке Старомихайловка под Донецком нарушено электроснабжение после утреннего обстрела ВСУ. Без света остались 1350 абонентов. Об этом сообщил руководитель столичной администрации ДНР Алексей Кулемзин.

- В результате артобстрела со стороны ВСУ в поселке Старомихайловка обесточены 9 трансформаторных подстанций, - написал мэр в своем телеграм-канале.

Напомним, утром 22 октября подразделения украинской армии открыли массированный огонь по поселку Старомихайловка в западной части Донецка. В окрестностях населенного пункта разорвались 12 мин калибром 82 миллиметра. Обстрел начался в 07.12 со стороны подконтрольного Киеву города Красногоровка.

А уже вечером под прицельным огнем украинских силовиков оказался поселок Александровка, также расположенный на западе Донецка. Огонь был открыт противником в 14.55 со стороны Марьинки. По Александровке выпустили восемь 120-миллиметровых мин.

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