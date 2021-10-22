Под прицелом ВСУ оказался поселок Александровка на окраине Донецка

Огонь был открыт в 14.55 со стороны подконтрольной Киеву Марьинки. Фото: штаб «ООС» Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вечером 22 октября украинские войска «отстрелялись» по поселку Александровка в западной части Донецка. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Огонь был открыт в 14.55 со стороны подконтрольной Киеву Марьинки. По Александровке были выпущены 8 мин калибром 120 миллиметров, - уточнили наблюдатели.

Сообщается, что информации о пострадавших и новых разрушениях на данный момент нет.

Напомним, сегодня утром подразделения украинской армии открыли огонь по поселку Старомихайловка, также расположенному на западе Донецка. Огонь был открыт в 07.12 со стороны подконтрольного Киеву города Красногоровка. Оттуда по поселку выпустили 12 мин.

А 21 октября при обстреле Куйбышевского района Донецка пострадали два человека - девочка 11 лет и девушка 18 лет. Обе были контужены. Кроме того, в обстрелянном районе повреждены четыре жилых дома, три машины и газопровод.

Читайте также

В Донецке обстрелом ВСУ поврежден механический завод

В прифронтовом Куйбышевском районе также пострадали жилые дома (подробнее)