ВСУ обстреляли Старомихайловку на западе Донецка

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе существенно обострилась. Фото: штаб «ООС»

Утром 22 октября подразделения украинской армии открыли огонь по поселку Старомихайловка в западной части Донецка. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Уточняется, что при обстреле населенного пункта противник использовал минометы.

- Огонь был открыт в 07.12 со стороны подконтрольной Киеву Красногоровки. По Старомихайловке были выпущены 12 мин калибром 82 миллиметра, - рассказали наблюдатели.

Информация о пострадавших от обстрела и нанесенных разрушениях не поступала.

Напомним, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе существенно обострилась. Впервые с апреля противник прибегнул к использованию тяжелой артиллерии. В результате обстрела 21 октября Куйбышевского района Донецка пострадали два человека - девочка 11 лет и девушка 18 лет. Обе были контужены. Кроме того, в обстрелянном районе повреждены четыре жилых дома, три машины и газопровод.

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