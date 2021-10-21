Войска Украины впервые за долгое время в обстрелах ДНР применили арторудия

Информация о пострадавших мирных жителях или разрушениях гражданской инфраструктуры пока не поступала Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Впервые с апреля боевики вооруженных формирований Украины в Донбассе применили арторудия для обстрелов населенных пунктов ДНР. Под огонь попало село Лозовое, расположенное на западной окраине Донецка. Детали произошедшего рассказали в оперативной сводке Представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрел Лозового начался в семь часов утра. Огонь открыли боевики с позиций в районе населенного пункта Пески. Всего ими было выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра. Однако на этом они не остановились. В тоже время противник сделал 15 выстрелов из 122-миллиметрового орудия.

Информация о пострадавших мирных жителях или разрушениях гражданской инфраструктуры пока не поступала. Представительство ДНР в Совместном центре в обоих случаях попыталось оперативно установить режим тишины путем задействования координационного механизма. Но украинская сторона в СЦКК игнорирует запросы.

Напомним, ситуации на линии соприкосновения в Донбассе обострилась после похищения ВСУ сотрудника Представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка. В начале недели в результате вражеского огня были повреждены жилые дома и здание завода.

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