11-летняя девочка чудом осталась жива при обрушении потолка дома, куда прилетел украинский снаряд

Украинский снаряд упал на крышу дома. Фото: мэр города Донецка Алексей Кулемзин

При обстреле украинскими войсками поселков Куйбышевского района Донецка пострадали два человека – девочка 11 лет и девушка 18 лет. Об этом сообщает Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— В результате обстрела пострадали: ребенок 2010 года рождения - контузия головного мозга, ушиб грудной клетки и девушка 2003 года рождения – контузия головного мозга, — говорится в сообщении.

Девочка рассказала журналистам, что обстрел начался примерно в 6.50 утра. Снаряд попал прямо в кровлю ее дома. Обрушившиеся стройматериалы потолка упали на голову и грудь девочки.

Пострадавших увезли с места обстрела. Бригада скорой медицинской помощи доставила их в нейрохирургическое отделение Донецкого клинического территориального медицинского объединения.

Также по уточненным данным, в обстрелянном районе повреждены дома по четырем адресам, газопровод и три машины.

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