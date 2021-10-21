11-летняя девочка чудом осталась жива при обрушении потолка дома, куда прилетел украинский снаряд

Украинский снаряд упал на крышу дома. Фото: мэр города Донецка Алексей Кулемзин
При обстреле украинскими войсками поселков Куйбышевского района Донецка пострадали два человека – девочка 11 лет и девушка 18 лет. Об этом сообщает Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
— В результате обстрела пострадали: ребенок 2010 года рождения - контузия головного мозга, ушиб грудной клетки и девушка 2003 года рождения – контузия головного мозга, — говорится в сообщении.
Девочка рассказала журналистам, что обстрел начался примерно в 6.50 утра. Снаряд попал прямо в кровлю ее дома. Обрушившиеся стройматериалы потолка упали на голову и грудь девочки.
Пострадавших увезли с места обстрела. Бригада скорой медицинской помощи доставила их в нейрохирургическое отделение Донецкого клинического территориального медицинского объединения.
Также по уточненным данным, в обстрелянном районе повреждены дома по четырем адресам, газопровод и три машины.
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