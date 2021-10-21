Ранним утром украинские артиллеристы обстреляли север Донецка

Ситуация на линии соприкосновения обостряется. ФОТО: Штаб ООС

Рано утром 21 октября украинские военные открыли шквальный артиллерийский огонь по северной окраине Донецка. Жители Привокзального отмечают, что стреляли не менее двух часов и с большой интенсивностью.

- Опять стекла дрожали! – С горечью обсуждают торговцы рынка «Привокзальный». - Семилетняя внучка привычно села в коридоре и смотрела на планшете мультики. Как же надоело это все!

Главный удар пришелся по поселку горняк, горели дома по улице Дружба и Славина. Спасатели МЧС их ликвидировали. Отмечены взрывы также в посёлках Лозовое и Административный. Огонь велся со стороны подконтрольного ВСУ поселка Пески.

Обстрел продолжается до сих пор, но с перерывами, сообщают жители Привокзального.

- По нашим данным, применялась артиллерия калибра 122 и 152 мм., которая не может использоваться по Минским соглашениям, - сообщил наш источник в военном ведомстве. – Обращает внимание дерзкий характер обстрела. Обычно ВСУ делали 1-2 выстрела и меняли позицию, а тут как с цепи сорвались. Безнаказанным это не останется. Ситуация на линии соприкосновения продолжает накаляться. Но мы в полной боевой готовности!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Украина отказывается освобождать наблюдателя от ЛНР Андрей Косяка

Второй раз Киев срывает переговоры (подробнее)