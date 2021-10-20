Украина отказывается освобождать наблюдателя от ЛНР Андрей Косяка

Представителя ЛНР в СЦКК Андрей Косяка украинские военные похитили 13 октября на линии разграничения в районе Золотого

Второй раз представители Украины сорвали инициированное Луганской Народной Республикой экстренное заседание рабочей группы по вопросам безопасности Контактной группы. Об этом заявил полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел Владислав Дейнего.

- Мы получили официальную информацию о повторном отказе Украины от обсуждения вопроса незамедлительного освобождения и возврата нашего наблюдателя Андрея Косяка, а также о выработке путей обеспечения безопасности представителей ЛНР и ДНР в СЦКК во время выполнения задач на линии соприкосновения в рамках реализации функций СЦКК, - рассказал он.

Владислав Дейнего. Фото: ЛИЦ

Глава МИД Республики отметил, что отказ Украины от работы – это прямое доказательство вины Киева в нарушении своих гарантий безопасности и других мирных договоренностей, похищении и незаконном удержании наблюдателя СЦКК ЛНР.

- Используя подобные, де-факто террористические, методы украинские власти уже «без купюр» показали своё истинное отношение к урегулированию, - говорит Дейнего. - При этом Украина в попытках оправдать свой саботаж опустилась до откровенного абсурда: на основании того, что наш гражданин Андрей Косяк имеет также российское гражданство, как и ещё 600 тысяч жителей Донбасса, вычеркнутых украинскими властями из жизни страны посредством систематических обстрелов и экономической блокады, говорить о его судьбе Киев намерен только с Россией.

Все это, по словам руководителя МИД Республики, подтверждение абсолютно деструктивной позиции и полной недоговороспособности киевских властей.

- Таким образом, Киев сознательно и целенаправленно препятствует мирному урегулированию, несмотря на все предвыборные обещания нынешнего президента Украины, - сказал министр иностранных дел Луганской Народной Республики Владислав Дейнего.

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