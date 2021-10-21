Два жилых дома на северо-западе Донецка загорелись от прямого попадания украинского снаряда

В одном из домов повреждена кровля прямым попаданием снаряда ВСУ [архивное фото] Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Стали известны первые последствия утреннего обстрела со стороны Украины. В поселке Горняк, расположенный в Куйбышевском районе Донецка, неподалеку от села Лозовое, были повреждены два жилых дома на улицах Дружба и Славина.

От прямого попадания снаряда была разрушена кровля, начался пожар. К счастью, силами МЧС ДНР удалось быстро ликвидировать возгорание, никто из местных жителей не пострадал.

— Есть разрушения в жилых домах. Били по жилому сектору… Взрослые не знают, стоит ли идти на работу во время таких школьных каникул. Спасибо спасателям, приехали очень быстро и устранили последствия, — пишет местная жительница в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что обстрел Лозового начался в семь часов утра 21 октября. Огонь открыли боевики ВСУ с позиций подконтрольного населенного пункта Пески. Они применили запрещенное вооружение – артиллерию калибром 152 и 122 миллиметра.

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