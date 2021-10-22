МИД ЛНР: Операция по захвату в украинский плен Андрея Косяка планировалась заранее

Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Операция по захвату в украинский плен луганского наблюдателя Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка была заранее спланирована. Об этом заявил во время проведения круглого стола на площадке ТАСС в Москве полномочный представитель Луганской Народной Республики на минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

- Судя по действиям Украины и опубликованным украинскими военными материалам можно судить о некоторых подробностях захвата. Из отчетов четко понятно, что захват планировался заранее, и что эта акция направлена на сознательную дестабилизацию ситуации. Те лица, которые стоят за ее реализацией, не заинтересованы в мирном урегулировании, - уверен министр.

По словам Владислава Дейнего, ситуация требует немедленного разрешения.

- Мы делаем все для разрешения ее политико-дипломатическим путем, - заявил он.

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