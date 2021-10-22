В Москве обсудят ситуацию на Донбассе

Встреча начнется в 12.00 по московскому времени. Фото: МИД ДНР

Сегодня в Москве на площадке информационного агентства ТАСС состоится круглый стол, посвященный нынешней ситуации на переговорах в Минске и перспективам урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Донецкой Народной Республики.

Уточняется, что в качестве экспертов выступят полномочные представители Донецкой и Луганской Народных Республик на Минских переговорах, министры иностранных дел двух стран Наталья Никонорова и Владислав Дейнего, представитель ЛНР в политической подгруппе и советник Главы ЛНР по внешней политике Родион Мирошник, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев, а также и социолог Евгений Копатько.

Участники встречи поговорят на тему соблюдения в Донбассе режима тишины, обсудят перспективы утверждения Контактной группой «дорожной карты» по урегулированию военного конфликта и позиции сторон на переговорах.

Сообщается, что встреча начнется в 12.00 по московскому времени и будет транслироваться на официальном сайте агентства ТАСС и его ресурсах в сети Facebook.

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