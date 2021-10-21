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Происшествия21 октября 2021 11:52

На шахте «Комсомолец Донбасса» участились случаи производственных травм

Второй раз за неделю понадобилась помощь горноспасателей по оказанию медпомощи
Екатерина Сорока
Екатерина Сорока
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Шахта "Комсомолец Донбасса" считается крупнейшей на территории ДНР. Фото: mintek-dnr.ru

Шахта "Комсомолец Донбасса" считается крупнейшей на территории ДНР. Фото: mintek-dnr.ru

Машинист электровоза шахты «Комсомолец Донбасса» в Кировском пострадал во время работы. Это уже второй случай производственного травматизма на предприятии за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям ДНР.

— 20 октября на шахте «Комсомолец Донбасса» в Кировском во время проведения маневровых работ на электровозе получил травмы мужчина 1974 года рождения, — говорится в сообщении.

Горноспасатели Тореза оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, а после транспортировали в учреждение здравоохранения.

Два дня назад, 19 октября, вновь понадобилась помощь сотрудников спасательного ведомства. Тогда пострадал горнорабочий очистного забоя. Он травмировался в подземной выработке во время демонтажа крепи.

Напомним, «Комсомолец Донбасса» является крупнейшей в ДНР шахтой. Ее ввели в эксплуатацию еще в 1980 году. На данный момент там добывают уголь марок «А» (антрацит) и «Т» (тощий). На предприятии работают более четырех с половиной тысяч человек.

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