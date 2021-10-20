Во время демонтажа конструкций в лаве на шахте «Комсомолец Донбасса» травмирован горняк Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На шахте «Комсомолец Донбасса» в Кировском произошло ЧП. Во время работ по демонтажу крепи в выработке горнорабочий очистного забоя получил травму. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуация Донецкой Народной Республики.

- 19 октября на шахте «Комсомолец Донбасса» в Кировском во время проведения демонтажа секции крепи травмирован горнорабочий очистного забоя 1985 года рождения, - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что горноспасатели оказали пострадавшему шахтеру неотложную медицинскую помощь и транспортировали его в учреждение здравоохранения.

Тем временем в Донецке обстрелом ВСУ поврежден механический завод. Киевские силовики двенадцать раз попали по территории и зданию предприятия.

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