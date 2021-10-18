В Донецке обстрелом ВСУ поврежден механический завод

Украинские военные усилили обстрелы в два раза. Фото: Телеграм-канал Алексея Кулемзина

ВСУ двенадцать раз попали по территории и зданию Донецкого механического завода. Об этом заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

- Зафиксировано двенадцать попаданий по адресу проспект Веселый, 76 – Донецкий механический завод. На данный момент объект обследуется, - отметил он.

Украинские военные усилили обстрелы в два раза. Фото: Телеграм-канал Алексея Кулемзина

Градоначальник также добавил, что в результате утреннего артобстрела ВСУ повреждены крыши, стены и стекла в окнах жилых домов на улице Северодвинской. Данные о пострадавших уточняются.

Механический завод специализируется на производстве оборудования для предприятий горно-добывающего комплекса и шахтостроения, предприятий энергетики, химической промышленности и строительства; строительных металлоконструкций любой сложности, оборудования жилищно-коммунального хозяйства, товаров народного потребления.

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