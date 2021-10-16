Командир батальона «Спарта» Владимир Жога: В Донецке именем Арсена Павлова назвали площадь, а в ростовском порту - пограничный катер

Арсен Павлов Фото: Александр КОЦ

Прошло пять лет со дня трагической гибели первого командира батальона «Спарта» Арсена Павлова с позывным Моторола. К этой дате в честь Героя Донецкой Народной Республики назвали площадь в Киевском районе столицы и открыли памятный знак.

Глава ДНР Денис Пушилин на открытии памятника заявил, что что героический путь Арсена Павлова войдет в учебники истории Донбасса.

- Пять лет прошло с того момента, как перестало биться сердце Героя. Противник не смог победить его в честном бою. Только теракт смог оборвать его жизнь. Наша задача – увековечить память о нем. Сегодня на площади его имени мы закладываем камень. В последующем будет открыт памятник, достойный героя Донбасса. Он отдал свою жизнь, чтобы русские люди на этой площади могли просто гулять. Чтобы они могли просто жить, - сказал Денис Владимирович.

Денис Пушилин у могилы Арсена Павлова. Фото: сайт Главы ДНР

Командир батальона «Спарта» Владимир Жога рассказал, что в Донецке именем Арсена Павлова назвали площадь, а в ростовском порту в его честь назвали пограничный катер.

- За счет таких моментов он живет, мы его помним, - подчеркнул он.

Моторола был разносторонним человеком. Понимал и военную, и гражданскую тематику. Ему можно было задавать любые вопросы, и практически на все он находил ответ. У Арсена всегда были четкие и ясные решения, их он принимал молниеносно. Никогда не задумывался и потом не жалел.

- Мотор любил пошутить. Стеб друг над другом - привычное дело. А еще он очень любил подначивать ВСУ на украинском языке, - рассказывал в интервью «Комсомолке» командир «Спарты» Владимир Жога. - Они не всегда понимали, кто ведет с ними диалог по рации. Заводил их в ступор. Это иногда давало и боевой результат: мы знали, где они находятся, и могли корректировать огонь. Можно сказать, что Арсен был обычным человеком, как и все мы.

Владимир Жога. Фото: сайт Главы ДНР

Арсен Павлов пришел на защиту жителей Донбасса в самом начале конфликта. Его боевой путь начался со Славянска.

- Сел на поезд и приехал. Не вникал. Русские здесь, вот и приехал. Говорил уже: как только полетели коктейли Молотова на Майдане в сотрудников милиции, мне стало ясно - все, это война. После того, как нацики заявили, что за каждого своего будут убивать десять россиян, - ждать, когда угроза станет реальностью, смысла я не видел, - говорил о своем решении приехать в Донбасс Арсен Павлов.

В Донецке установили памятный знак. Фото: сайт Главы ДНР

Моторола принимал участие в боях за Славянск, Иловайск, Дебальцево, в Донецком аэропорту. Дважды был ранен. Однако после лечения возвращался в строй.

16 октября 2016 года, около шести часов вечера, Арсен Павлов погиб. В лифте дома, где жил Моторола, сработало взрывное устройство. Вместе с командиром ушел из жизни его личный охранник Теймураз Гогиашвили.

Память об Арсене Павлове чтят не только в Донбассе. В Санкт-Петербурге появилось граффити с портретом Моторолы, в Ростове-на-Дону его именем назвали пограничный катер, в сербском Белграде, на стене дома в одном из микрорайонов нарисовали мурал, где изображен комбат «Спарты» в парадной форме с Георгиевской лентой. Иосиф Кобзон посвятил Герою ДНР песню «Мы из бессмертия».

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