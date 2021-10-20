В поселке Верхнеторецкое под Ясиноватой отремонтировали поврежденный в результате попадания взрывчатки газопровод

Восстановительные работы на газопроводе в поселке Верхнеторецкое под Ясиноватой завершены. Об этом сообщили в администрации города.

- Подача газа потребителям возобновлена, - говорится в сообщении.

Напомним, что газопровод низкого давления в поселке Верхнеторецкое был поврежден в результате попадания взрывоопасного предмета. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- 19 октября в результате попадания ВОП поврежден газопровод низкого давления диаметром 57 миллиметров, без газоснабжения остались 10 абонентов частного сектора, - сообщили тогда спасатели.

Тем временем украинская армия обстреляла из 120-миллиметровых минометов и гранатометов три населенных пункта Донецкой Народной Республики. Под огонь киевских силовиков попали Спартак, Веселое и Пантелеймоновка.

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