ВСУ обстреляли Спартак, Веселое и Пантелеймоновку в ДНР

ВСУ продолжают обстрелы. Фото: штаб ООС

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины четыре раза нарушили режим прекращения огня, выпустив 39 боеприпасов по донецким селам Спартак и Веселое и горловскому поселку Пантелеймоновка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Применялись минометы калибром 120 миллиметров и гранатометы, - говорится в сообщении. - Информация о пострадавших не поступала.

За прошлый отчетный период украинская армия также открывала огонь по донецкому и горловскому направлениям.

Тем временем в селе Спартак стартовало восстановление жилья. Ремонт начал в многоквартирном доме по улице Чапаева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке обстрелом ВСУ поврежден механический завод

В прифронтовом Куйбышевском районе также пострадали жилые дома (подробнее)