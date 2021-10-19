ВСУ вновь стреляют по окраинам Донецка и Горловки

Украинская сторона по-прежнему нарушает мирные договоренности и не идет на контакт. Фото: штаб «ООС»

Сегодня вечером украинские силовики снова открыли огонь по пригородам Донецка и Горловки. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 17.30 со стороны населенного пункта Водяное по селу Веселое под Донецком были выпущены девять мин калибром 120 миллиметров, - рассказали наблюдатели.

Кроме того, противник обстрелял село Пантелеймоновку возле Горловки. В его направлении в 17.40 киевские военные выпустили 13 гранат из АГС и СПГ.

- Огонь велся со стороны подконтрольного Киеву Верхнеторецкого, - уточнили в СЦКК.

И добавили - украинская сторона по-прежнему нарушает мирные договоренности и не идет на контакт.

Напомним, сегодня утром украинские войска обстреляли север Донецка из тяжелых минометов. Удар пришелся по селу Спартак.

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