Украинские войска обстреляли северный пригород Донецка из тяжелых минометов

Ситуация на линии соприкосновения накаляется с каждым днем. Фото: штаб «ООС»

Сегодня утром украинские войска обстреляли пригород Донецка из тяжелых минометов. Удар пришелся по селу Спартак, расположенному к северу от столицы. Об этом заявили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Огонь был открыт украинской армией в 07.40 с позиций в районе поселка Опытное. По Спартаку были выпущены 12 мин калибром 120 миллиметров, - сообщили наблюдатели.

Ситуация на линии соприкосновения накаляется с каждым днем. Напомним, вчера киевские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка, где в результате попадания боеприпаса загорелся завод алюминиевых профилей. Были также повреждены крыши, стены и стекла в окнах жилых домов на улице Северодвинской.

А днем от прицельного огня со стороны украинских силовиков в ЛНР погиб военнослужащий Народной милиции.

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