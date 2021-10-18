Под украинскими обстрелами погиб военнослужащий ЛНР

ВСУ регулярно нарушают перемирие, обстреливая Донбасс. Фото: штаб ООС

Военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики погиб из-за прицельного огня ВСУ. Об этом сегодня сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 15.32 с направления Луганского вооруженные формирования Украины открыли прицельный огонь из стрелкового оружия, в результате чего погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР, - сообщило представительство Республики в СЦКК.

19 октября Луганская Народная Республика созывает экстренное внеочередное заседание рабочей подгруппы по вопросам безопасности.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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