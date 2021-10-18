В Донецке горит завод алюминиевых профилей

С самого утра украинская армия открыла огонь по прифронтовому Куйбышевскому району. Фото: штаб ООС

18 октября утром в Донецке в прифронтовом Куйбышевском районе в результате попадания боеприпаса загорелся завод алюминиевых профилей. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Вооруженные формирования Украины нанесли артудар по Куйбышевскому району Донецка. В результате попадания боеприпаса зафиксировано возгорание на заводе алюминиевых профилей, - говорится в сообщении представительства Республики в СЦКК.

Кроме того, повреждены жилые дома по адресам: улица Северодвинская, 98, 98а, 100, 102, 104. Данных о жертвах среди мирных жителей не поступало. Оперативная группа СЦКК выехала на место происшествия для фиксации последствий обстрела и проведения разбирательства.

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