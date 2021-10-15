«Мы устали терпеть беспредел ВСУ!»: В Донецке жители утроили пикет под окнами штаб-квартиры ОБСЕ

В Донецке жители утроили пикет под окнами штаб-квартиры ОБСЕ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Протестующие собрались возле гостиницы Park Inn, где базируются международные наблюдатели ОБСЕ. Митингующие требуют, чтобы представители миссии поспособствовали освобождению из украинского плена наблюдателя от ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня Андрея Косяка.

В Донецке жители утроили пикет под окнами штаб-квартиры ОБСЕ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

У донецкого офиса ОБСЕ собралось – порядка 100 человек, однако люди продолжают присоединяться к акции. Многие пришли с плакатами: «Мы устали терпеть беспредел ВСУ», «Отчеты ОБСЕ – перевод бумаги», «ОБСЕ, выполняйте свой мандат!», так же протестующие яростно скандируют: «Свободу Андрею!»

- Мы пришли чтобы высказать свой протест в адрес ОБСЕ, потому что они не сделали ничего, чтобы предотвратить это похищение. Собрались люди разного возраста, разных профессий, тут нет ни одного военного, это спонтанный митинг, неравнодушных людей, - сказал участник митинга.

В Донецке жители утроили пикет под окнами штаб-квартиры ОБСЕ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сотрудники миссии ОБСЕ в свою очередь отказались как-либо комментировать происходящее.

- За любыми комментариями обращаться в пресс-центр мисси, - направили наблюдатели.

Контактное лицо в пресс-центре Алеся Болот, в свою очередь, во время телефонного разговора также отказалась давать какие-либо комментарии по поводу данной ситуации.

В Донецке жители утроили пикет под окнами штаб-квартиры ОБСЕ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Напомним, что 3 октября ВСУ взяли в плен сотрудника представительства ЛНР в СЦКК в районе Золотого. Вооруженное нападение произошло во время согласованных с украинской стороной СЦКК работ по очистке дороги у КПВВ «Первомайск-Золотое».

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