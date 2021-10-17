Дончане третий день подряд пикетируют штаб-квартиру ОБСЕ

Пикет у штаб-квартиры ОБСЕ продолжается третьи сутки Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Третий день подряд у штаб-квартиры Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) в Донецке местные жители продолжают пикет в поддержку Андрея Косяка – наблюдателя от ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). На данный момент представитель Республики находится в плену у украинских военнослужащих.

— Судя по всему, в ответ на не включение происшествия в Золотом в ответ ОБСЕ, протестующие в Донецке вновь заблокировали выезд наблюдателям миссии. Количество протестующих у офиса ОБСЕ также значительно увеличилось, — отметил журналист-блогер Алексей Акутин.

Накануне пикетчики развернули палаточный городок возле гостиницы «Park Inn», где располагается офис международной организации. Всего было развернуто порядка 20 палаток с обогревом, в акции участвуют около 300 человек.

Напомним, что пикет в поддержку Андрея Косяка начался еще 15 октября. Жители Донецка возмущены равнодушием представителей ОБСЕ на захват украинскими военными офицера. «Свободу Андрею!», «ОБСЕ, выполняйте свой мандат!», «Мы устали терпеть беспредел ВСУ» – написано на их плакатах.

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Этот факт отмечен в отчете специальной мониторинговой миссии (подробнее)