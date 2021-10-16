Акция протеста у штаб-квартиры ОБСЕ в Донецке: Участники развернули палаточный городок

Акция протеста продолжается Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке под зданием гостиницы Park Inn, в котором располагается штаб-квартира Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, продолжается акция протеста. Развернут палаточный городок. Дончане требуют освободить захваченного вооруженными формированиями Украины сотрудника представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня Андрея Косяка.

На данный момент развернуто порядка двадцати палаток с обогревом, в акции участвуют около трехсот человек.

Кроме этого, перед входом в гостиницу протестующие закрепили фотографии последствий преступлений киевских силовиков.

Представителя ЛНР в СЦКК Андрея Косяка украинские солдаты взяли в плен 13 октября в районе Золотого.

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