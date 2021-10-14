ЛНР требует от Украины немедленно отпустить похищенного наблюдателя СЦКК

Жена похищенного наблюдателя Татьяна Вараксина обвинила Киев во лжи. Фото: ЛИЦ
Луганск потребовал от Киева немедленно вернуть захваченного украинскими диверсантами представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Андрея Косяка. Причем - без выставления условий. Об этом заявила представитель Республики в минской подгруппе по гуманитарным вопросам, руководитель рабочей группы по обмену военнопленными Ольга Кобцева.
- Мы настаиваем и повторяем требование, которое обозначили в рамках заседания Контактной группы, - вернуть нашего наблюдателя обратно в ЛНР без выставления каких-либо требований, - подчеркнула она.
Украинские пропагандисты уже опубликовали в сети фото удерживаемого в плену Андрея Косяка. Фото: t.me/marochkolive
Тем временем супруга захваченного офицера Татьяна Вараксина сообщила, что вечером 13 октября, спустя несколько часов после похищения Косяка, она переговорила по телефону с мужем.
- Он сказал, что звонит с телефона адвоката и находится сейчас на допросе, и что не может говорить. «Я на громкой связи», - передала подробности разговора женщина.
По ее словам, супруг сообщил ей, что находится сейчас в Северодонецке и сможет быть освобожден только при обмене пленными либо же после внесения залога в сумме от 40 до 180 тысяч гривен (около 109-491 тысяч рублей).
Мужчина, который представился адвокатом похищенного, сообщил Татьяне, что ее супруга направили в больницу на освидетельствование отсутствия побоев.
- Адвокат уверял, что у мужа нет вообще какого-то намека на то, что его били. Хотя я прекрасно видела по фотографии, что следы побоев там есть, - сказала Вараксина.
Женщина также заявила, что ее супруг никогда не был судим за убийство и что все обвинения украинской стороны в подобном являются ложью.
Напомним, 13 октября во время согласованных с украинской стороной работ по очистке дороги в районе КПВВ «Первомайск-Золотое» военнослужащие из состава 24-ой бригады ВСУ захватили в плен одного из наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК. Украинские диверсанты воспользовались тем, что сотрудник луганского представительства не был вооружен.
Такие действия власти ЛНР расценили, как акт терроризма, и отказались вести дальнейшие переговоры с Украиной до тех пор, пока плененного офицера не выпустят на свободу.
- До освобождения нашего представителя в СЦКК продолжать полноценный диалог в рамках Минского формата считаю бессмысленным! - заявил Глава Республики Леонид Пасечник.
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