ЛНР требует от Украины немедленно отпустить похищенного наблюдателя СЦКК

Жена похищенного наблюдателя Татьяна Вараксина обвинила Киев во лжи. Фото: ЛИЦ

Луганск потребовал от Киева немедленно вернуть захваченного украинскими диверсантами представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Андрея Косяка. Причем - без выставления условий. Об этом заявила представитель Республики в минской подгруппе по гуманитарным вопросам, руководитель рабочей группы по обмену военнопленными Ольга Кобцева.

- Мы настаиваем и повторяем требование, которое обозначили в рамках заседания Контактной группы, - вернуть нашего наблюдателя обратно в ЛНР без выставления каких-либо требований, - подчеркнула она.

Украинские пропагандисты уже опубликовали в сети фото удерживаемого в плену Андрея Косяка. Фото: t.me/marochkolive

«Освободят только при обмене пленными или под залог»

Тем временем супруга захваченного офицера Татьяна Вараксина сообщила, что вечером 13 октября, спустя несколько часов после похищения Косяка, она переговорила по телефону с мужем.

- Он сказал, что звонит с телефона адвоката и находится сейчас на допросе, и что не может говорить. «Я на громкой связи», - передала подробности разговора женщина.

По ее словам, супруг сообщил ей, что находится сейчас в Северодонецке и сможет быть освобожден только при обмене пленными либо же после внесения залога в сумме от 40 до 180 тысяч гривен (около 109-491 тысяч рублей).

Мужчина, который представился адвокатом похищенного, сообщил Татьяне, что ее супруга направили в больницу на освидетельствование отсутствия побоев.

- Адвокат уверял, что у мужа нет вообще какого-то намека на то, что его били. Хотя я прекрасно видела по фотографии, что следы побоев там есть, - сказала Вараксина.

Женщина также заявила, что ее супруг никогда не был судим за убийство и что все обвинения украинской стороны в подобном являются ложью.

Под угрозой - мирный диалог по Донбассу

Напомним, 13 октября во время согласованных с украинской стороной работ по очистке дороги в районе КПВВ «Первомайск-Золотое» военнослужащие из состава 24-ой бригады ВСУ захватили в плен одного из наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК. Украинские диверсанты воспользовались тем, что сотрудник луганского представительства не был вооружен.

Такие действия власти ЛНР расценили, как акт терроризма, и отказались вести дальнейшие переговоры с Украиной до тех пор, пока плененного офицера не выпустят на свободу.

- До освобождения нашего представителя в СЦКК продолжать полноценный диалог в рамках Минского формата считаю бессмысленным! - заявил Глава Республики Леонид Пасечник.

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