В Луганске отказались вести диалог с Киевом после захвата в плен сотрудника ЛНР в СЦКК

Леонид Пасечник выступил с соответствующим заявлением. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник отказался вести дальнейшие переговоры с украинской стороной до тех пор, пока не будет не будет выпущен на свободу захваченный киевскими диверсантами сотрудник представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Леонид Пасечник выступил с соответствующим заявлением и заявил, что при таких условиях вести дальнейший диалог с Украиной бессмысленно. Тем более, что немногим ранее киевские силовики обстреляли школу в поселке Золотое-5 и нанесли зданию повреждения. От трагедии учащихся спасло только то, что с этого дня их отправили на осенние каникулы.

- Своими действиями, дезавуирующими достигнутые договоренности, Украина ставит под угрозу мирный диалог, проходящий в Минском формате. Ставит под угрозу жизни жителей Луганской Народной Республики, а самое страшное - жизни детей! - считает Пасечник.

Глава Республики потребовал от Украины незамедлительно освободить плененного офицера СЦКК, а международные организации призвал дать соответствующую оценку подобным провокациям, которые можно расценивать, как терроризм.

- До освобождения нашего представителя в СЦКК продолжать полноценный диалог в рамках Минского формата считаю бессмысленным! - заявил Леонид Пасечник.

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