Украинская армия подвергла минометному обстрелу Ясиноватую

ВСУ продолжают обстрелы. Фото: штаб ООС

Вооруженные формирования Украины один раз за сутки нарушили режим прекращения огня. Киевские силовики подвергли обстрелу город Ясиноватая. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Применялся миномет калибром 82 миллиметра, - сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Отмечается, что по населенному пункту украинская армия выпустила шесть боеприпасов.

В представительстве Республики в СЦКК подчеркнули, что на обращения об установлении режима тишины украинская сторона отвечала: «Обстрел не подтверждаем, РПО соблюдаем».

Тем временем украинские вооруженные формирования обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия три населенных пункта Луганской Народной Республики. Под огонь попали Первомайск, Калиново и Березовское.

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