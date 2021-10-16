ВСУ обстреляли Первомайск, Калиново и Березовское в ЛНР

ВСУ продолжают обстреливать. Фото: штаб ООС

Украинские вооруженные формирования продолжают обстреливать территорию Луганской Народной Республики. За прошедшие сутки под огонь киевских силовиков попали три населенных пункта: районы города Первомайска, поселка городского типа Калиново и села Березовское. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Всего представители Республики в СЦКК зафиксировали пять нарушений «режима тишины» в зоне ответственности ЛНР со стороны украинской армии.

- Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17 и стрелкового оружия, - говорится в сообщении представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

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